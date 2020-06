Due mini tornei per assegnare Champions ed Europa League. Eccola, l’idea dell’UEFA per fare in modo che le due coppe europee possano concludersi. Si giocherà in agosto, al termine dei campionati nazionali. Nel primo caso, sarà Lisbona ad accogliere le squadre mentre nel secondo toccherà a Colonia, Gelsenkirchen, Duisburg e Düsseldorf accogliere la novità. La finale di Champions è in calendario il 23 agosto. Tanta, tantissima la soddisfazione del presidente UEFA Aleksander Ceferin: «Ci tengo a ringraziare tutte le parti coinvolte, a cominciare dalle Federazioni e dai governi», ha detto al termine della riunione dell’Esecutivo. «Abbiamo finalizzato un protocollo sanitario, la salute di tutti gli attori in campo e fuori è la nostra priorità» ha spiegato dal canto suo Giorgio Marchetti, il direttore delle competizioni. Un’altra notizia importante riguarda l’Europeo del 2020, rinviato alla prossima estate. Tutte e dodici le sedi indicate hanno confermato la loro disponibilità ad ospitare l’evento nel 2021. Il calendario originale, dunque, non subirà modifiche.