Ora è ufficiale. Come anticipato dal nostro giornale, il Football Club Lugano si è assicurato i servigi del difensore lettone Marcis Oss. Il 29.enne, alto 1,92 m, arriva in prestito dallo Spartaks ma ha già avuto modo di conoscere il campionato di Super League, avendo disputato 54 incontri con il Neuchâtel Xamax nel corso delle ultime due stagioni con 6 reti all’attivo. Per il resto, Marcis ha giocato quasi tutta la sua carriera in Lettonia, ad eccezione di una breve parentesi in Polonia. A livello di nazionale maggiore, Oss si è ritagliato un ruolo da titolare di recente, disputando tutte le qualificazioni ad Euro 2020 e segnando un gol nell’unica vittoria della compagine lettone contro l’Austria.