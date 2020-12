I padroni di casa sono partiti a mille. E sì, nei primi minuti il Lugano ci ha capito poco o nulla. Sulejmani ha preso le misure con un paio di cross velenosi, Fassnacht si è mangiato il possibile 1-0 già al 7’, mentre Garcia sull’out di sinistra ha fatto vedere i sorci verdi a Lavanchy. Il vantaggio dello Young Boys, non a caso, è nato proprio da lì. Al 19’ Kecskés ha lasciato dieci centimetri di troppo al citato Sulejmani, il cui mancino ha disegnato un arcobaleno che ha illuminato la notte del Wankdorf; Siebatcheu ha fatto il resto, svettando a centro area su Facchinetti. Uno a zero e bianconeri frastornati. Jacobacci ha iniziato a perdere la pazienza, ha strigliato alcuni singoli e, finalmente, i suoi si sono dati una svegliata. I frutti della reazione ticinese sono emersi, gustosissimi, poco prima della mezz’ora. La triangolazione che ha permesso a Lovric di trovare la rete è infatta stata da manuale, con tocchi di fino di Macek e Bottani e palla sul sinistro del centrocampista della nazionale slovena: la sua «maledetta» in movimento non ha lasciato scampo all’immobile von Ballmoos. Purtroppo l’YB non ha subito più di tanto il colpo. E dopo una punizione con brivido del solito Sulejmani, ha gettato le basi per riallungare. Come? A mettere chiarezza su un tocco di mano malandrino di Kecskés nell’area bianconera è stato il VAR, che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Jaccottet, propenso a lasciare a giocare. Giusto però ricorrere alle immagini video, che hanno incastrato il difensore del Lugano e concesso un rigore agli uomini di Seoane: Baumann ha intuito, ma la conclusione di Siebatcheu ha fatto breccia al 37’. L’ultimo sussulto del primo tempo l’ha quindi regalato Bottani, autore di una buona prova sin lì: il «Pibe» bianconero ha lasciato sul posto Zesiger, sparando un destro all’incrocio che von Ballmoos ha tuttavia deviato in angolo.

La ripresa si è aperta con uno schema giallonero su corner, sventato con un pizzico di fortuna dalla difesa ospite. A salvare i bianconeri al 56’ è invece stato un guizzo felino di Baumann, dopo un tocco sotto misura di Camara. Per Jacobacci è giunto il momento di cambiare qualcosa: dentro Lungoyi e Sabbatini, fuori Ardaiz e Macek. Gli effetti non sono esattamente quelli sperati. O almeno in un primo momento. Proprio mentre il tecnico stava per procedere a un’altra doppia sostituzione (Gerndt e Odgaard erano già a bordo campo pronti), i bianconeri in campo hanno tirato fuori un’altra triangolazione di alto livello. A dare il via all’azione, al 69’, è stato Sabbatini, poi ancora pescato da Lavanchy in velocità: «Sabba» si è liberato bene al tiro, von Ballmoos ha deviato e Bottani infilato il tap-in. Un gol importante, per fattura e impatto sul match. Lo Young Boys, nel frattempo, aveva in effetti perso gamba e smalto. Logico, verrebbe da dire, alla luce dello sforzo profuso nella prima metà gara. Un intervento piuttosto maldestro e in ritardo di Facchinetti su Ngamaleu ha però fatto gridare al rigore a cinque dalla fine. Jaccottet non ha fischiato, ma la punizione non sarebbe stata scandalosa. Poco male, il Lugano ha continuato a sacrificarsi, a lottare, ribattendo colpo su colpo e affidandosi alle ripartenze di Lungoyi. Tutto quanto necessario per strappare un punto prezioso e meritato, certo, contro la corazzata YB.