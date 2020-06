L’onore della ripresa è toccato allo Young Boys campione in carica e allo Zurigo. Sì, dopo l’antipasto di Coppa Svizzera è tornata la Super League. Per davvero. Sembrava impossibile. E invece, il pallone rotola di nuovo. «Riprendiamo con lo spirito giusto» racconta a tal proposito Maurizio Jacobacci, sguardo da mille chilometri e tanta, tantissima voglia di stupire. Il Lugano c’è. È vivo. Soprattutto, potrà contare su Janga, Yao e Da Costa fino al termine della stagione. Non era scontato. La società ha trovato un accordo mentre non vi sarà nessun cambiamento (recita il comunicato diffuso dal club) riguardo allo staff tecnico. Avanti tutta, insomma. Con orgoglio e passione, i due cardini del cosiddetto spirito bianconero. «Dietro le quinte – dice il mister – i nostri dirigenti hanno lavorato...