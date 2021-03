Chissà se Maurizio Jacobacci ha seguito l’ultimo Sanremo. Forse l’allenatore dei bianconeri ha tifato per Ghemon, campano come lui. O magari ha simpatizzato per Orietta Berti, simbolo della tradizione e della vecchia guardia. Proprio l’usignolo di Cavriago non ha esitato a prendere posizione su uno dei temi più controversi del Festival. E cioè la scelta di alcuni concorrenti in gara di ricorrere all’«autotune». A cosa?! Al software in grado di eliminare le imperfezioni della voce. Per info chiedere a Fedez, Fasma o Madame. «Se non sai cantare stai a casa» ha osservato, ruspante, Orietta. Condivisibile. Eppure la classifica finale ha visto due dei tre competitor citati chiudere davanti alla Berti. Insomma, l’aiutino ha funzionato.

Una spintarella, considerate le lacune attuali, farebbe bene...