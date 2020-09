Il Lugano è vicinissimo a Marcis Oss. L’ex difensore centrale del Neuchâtel Xamax sarebbe già in città, pronto a legarsi ai colori bianconeri. Nell’ultima stagione il roccioso 29.enne - in prestito dal club lettone dello Spartaks - ha disputato 23 gare con i neocastellani, poi retrocessi in Challenge League. Ora si tratta di capire se la chiamata da Cornaredo comporterà dei movimenti in uscita. Nel ruolo di difensore centrale, comunque, mister Maurizio Jacobacci può contare «solo» su tre uomini: Mijat Maric, Fabio Daprelà e Akos Kecskès.