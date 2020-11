Giovanni Galli, oggi 62 anni, è stato a lungo avversario di Diego Armando Maradona. Uno difendeva la porta del Milan, l’altro faceva sognare un’intera città, Napoli. Poi, ad inizio anni Novanta, sono stati compagni di squadra per una stagione. Proprio all’ombra del Vesuvio. «E lì – ci spiega l’ex portiere – ho conosciuto non soltanto il campione e il fuoriclasse ma anche, anzi soprattutto, la persona. Una persona meravigliosa, tant’è che instaurammo un rapporto di amicizia che andò oltre il pallone. Per dire: quando organizzai una manifestazione in memoria di mio figlio, lui prese apposta un aereo dall’Argentina per presenziare. Questo fa emergere appunto la sua persona, la sua umanità».

Galli non commenta cosa è stato Maradona lontano dai campi. Limitandosi ad una mezza citazione di Vasco Rossi:...