La Super League ritornerà il 26 gennaio, con la trasferta a San Gallo. «E per noi scatterà un nuovo campionato» racconta Padalino. «È vero, veniamo da un ottimo periodo. Tuttavia, è bene non sedersi. La Super è un torneo di qualità, non c’è spazio per il relax. Finché la matematica non ci darà delle rassicurazioni, beh, dovremo martellare e spingere. Dopo San Gallo, una sfida già di suo importante, avremo Xamax e Thun». Ovvero, la penultima e l’ultima della classe. «Guai se non affrontassimo queste partite con la giusta mentalità, guai se credessimo di essere già salvi. No, non possiamo permetterci di rischiare. La storia del nuovo campionato, insisto, è vera».

A tenere banco, ovviamente, in questi giorni è il mercato. E in particolare la ricerca di un nuovo attaccante. Il dossier è nelle mani di Padalino: «Sì, ci stiamo guardando in giro dal momento che quel profilo, una prima punta diciamo, ad oggi ci manca. In più Gerndt, un giocatore importantissimo per noi, non è al 100% e questo ci spinge a cercare soluzioni». Di nomi ne girano tanti, ma a «Bobo» chiediamo soltanto di Joaquin Ardaiz e, soprattutto, Eren Derdiyok. Il primo, dice Padalino, «è venuto in ritiro con noi ma non è valutabile». Non ancora, perlomeno: «Purtroppo Joaquin è indietro di condizione, per questo non è stato schierato in amichevole. Io lo conosco, ad ogni modo. So che giocatore è e cosa può dare. Vedremo insomma di fargli prendere forma, quindi faremo le considerazioni del caso». Bene. E Derdiyok? «Lui è un giocatore eccezionale, ma è un’operazione complicata. C’è da dire che Eren non mi ha mai detto di no, anzi: finora ha sempre lasciato uno spiraglio aperto. Nella situazione in cui siamo, però, non è semplice portare a termine una simile trattativa. Servirebbero dei soldi che, probabilmente, ora non possiamo spendere. In ogni caso, il profilo che ci serve è proprio il suo. Per questo dicevo che ci stiamo guardando attorno e stiamo valutando varie piste».