Andrea Padula, nato a Mendrisio il 4 aprile 1996, è un nuovo giocatore del FC Basilea. Wow! Proprio così, il giovane ticinese si è legato ai renani addirittura sino al 2023. Un contratto importante, per un calciatore che ambiva alla Super League ma forse non così presto. «È incredibile, un sogno che si avvera» ammette il diretto interessato, 104 partite in Challenge League con le maglie del Chiasso e del Wil. Proprio ai sangallesi Padula era approdato a inizio anno con un bagaglio carico di entusiasmo e ambizioni. «Quando ho lasciato i rossoblù per il mio ex club mi sono posto un obiettivo semplice: fare il meglio possibile. E, in effetti, la scorsa stagione le cose sono andate molto bene. Detto ciò non mi aspettavo di compiere il salto di categoria e soprattutto di raggiungere un simile club...