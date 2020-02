Presidente Righetti, è riuscito a smaltire la delusione per il treno promozione perso nel giro di pochi mesi? O resta l’amaro in bocca per come il Bellinzona ha «toppato» la prima parte del girone d’andata?

«L’amarezza se ne è andata. Soffermarsi sul passato oltretutto non avrebbe senso. Ora il club è chiamato a guardare avanti e se del caso fare tesoro dell’esperienza e degli errori commessi in questi sei mesi per poter migliorare in prospettiva».

Con quali motivazioni e obiettivi scenderanno in campo i granata dunque nelle prossime settimane?

«Vogliamo concludere la stagione nei primi tre posti. Farlo ci permetterebbe di accedere al tabellone principale di Coppa Svizzera. Una competizione a cui teniamo».

Attualmente occupate il sesto posto in Promotion League, a undici punti dall’Yverdon leader provvisorio. Immaginare una rimonta clamorosa sarebbe da pazzi?

«Dobbiamo assolutamente crederci fino alla fine. Nel calcio tutto è possibile. L’impresa è difficilissima, ma scenderemo in campo per vincere tutte le partite».

Forse la partita più importante è però in agenda il 13 marzo, quando l’assemblea straordinaria della Swiss Football League deciderà se allargare la Super League a 12 squadre, aprendo al contempo a tre possibili promozioni dalla Promotion alla Challenge League nella stagione 2020-21. È la vostra chance?

«Naturalmente ci auguriamo che questa riforma possa fare breccia. Oltre ad aumentare le probabilità di promozione, e di riflesso gli stimoli per la squadra, credo che a beneficiarne sarebbe tutta la categoria. Il campionato di Promotion League diventerebbe di colpo molto più interessante».

Ma non c’è il rischio di dare il la a un gioco al rialzo tra i club più ambiziosi del torneo, con degli investimenti forzati e un utilizzo poco oculato delle rispettive risorse finanziarie?

«Potrebbe essere una chiave di lettura, ma in fondo il calcio è anche questo. Maggiori sono l’interesse e la concorrenza, maggiore è pure il seguito dei tifosi, incentivati a seguire una squadra che vuole raggiungere dei traguardi importanti e un campionato di livello più elevato».

Con le nuove e prospettate condizioni di partenza, mancare ancora l’accesso alla Challenge League rappresenterebbe un fallimento?

« Ripeto. Il calcio non è una scienza esatta. È chiaro però che se le regole cambieranno, l’anno prossimo sarà vietato sbagliare. E infatti è nostra intenzione alzare l’asticella».

In dicembre avete deciso di dare fiducia a Valerio Jemmi per la guida tecnica. Perché?

«Valerio si è meritato la conferma alla luce di quanto dimostrato dopo aver assunto le redini in corsa. Al di là dei risultati positivi, è stato bravo nel ridare serenità a un gruppo che stava vivendo un momento particolare. Parliamo di un bellinzonese doc, uno di famiglia insomma. Che ha l’ACB nel cuore. Continuare con lui è stata la decisione più saggia in questo momento. E no, i ragionamenti di tipo finanziario non c’entrano».

La pausa invernale è stata piuttosto tranquilla sul fronte mercato. Intendete mantenere un profilo basso o nelle prossime settimane la società agirà anche su questo fronte?

«Effettivamente sin qui abbiamo proceduto unicamente a un prestito in uscita e a uno in entrata. L’attaccante David Stojanov è stato girato al Mendrisio, mentre dal Chiasso è arrivata un’altra punta: Ivan Facchin. Stiamo facendo le nostre valutazioni e non sono da escludere nuovi innesti. In ogni caso ci muoveremo solo per giocatori che possono portare del valore aggiunto al Comunale».

