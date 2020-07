Cinque casi positivi, squadra in quarantena fino al 5 agosto e partita di Coppa con il Bavois, prevista il 9, in forte odore di rinvio. La nuova stagione di Promotion non è nemmeno partita ma lo Stade Nyonnais, suo malgrado, sta già creando non pochi grattacapi. Tant’è che la preoccupazione, fra gli altri club, è tanta. «Io, però, non sono sorpreso» ammonisce Paolo Righetti, presidente del Bellinzona. «Anzi, ero sicuro che prima o poi ci sarebbero stati dei casi anche da noi, in Promotion. Fosse dipeso da me, sarei rimasto fermo per qualche mese ancora. Invece si è voluto ricominciare, forse sottovalutando il rischio di una possibile quarantena e di stravolgimenti al calendario. Noi abbiamo pochi giocatori professionisti, non possiamo permetterci così tanti turni in settimana».

Di più, a detta...