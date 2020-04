Grazie di tutto e arrivederci alla prossima stagione. Prima Lega Classic e Promotion hanno ceduto definitivamente il passo al coronavirus. Logico e, di riflesso, comprensibile. Tradotto: Bellinzona e Paradiso non torneranno più in campo. Non per terminare l’annata 2019-20. «Ce lo aspettavamo” sostiene Paolo Righetti, presidente granata. «La situazione era sotto gli occhi di tutti. In questo senso, mancava solo una comunicazione ufficiale».

Nella lettera inviata a tutti i club, il comitato della Prima Lega afferma: diverse società ci avevano già chiesto di chiudere anzitempo i campionati. Fra queste c’era anche il Bellinzona?

«Al comitato avevamo solo detto che ci saremmo adattati a qualsiasi decisione, ma anche che sarebbe stato meglio fermarsi. La decisione è saggia, resta da capire soltanto cosa succederà con le promozioni e le retrocessioni ma non è un discorso che tocca direttamente il Bellinzona. È, soprattutto, un discorso che dipenderà da Super e Challenge League».

Ecco, i campionati professionistici secondo lei riprenderanno?

«La vedo dura. Capisco le intenzioni e capisco che, qualora si riprendesse, verrebbero adottate tutte le misure del caso. Ma il virus c’è. E siccome il calcio è uno sport di contatto, mi chiedo come sia possibile evitare che i giocatori stiano troppo vicini. Cosa facciamo, ci inventiamo che il difensore non può marcare l’attaccante quando c’è un corner?».

Il problema, inoltre, è legato alla stagione che verrà. Conferma?

«Certo. Ad oggi, non abbiamo una data certa né sappiamo quando potremo riprendere con gli allenamenti. Ragionare in questi termini è complicato. Il nostro cruccio, ora, è chiudere questa stagione senza accusare il colpo in termini economici. Ci siamo attivati in tutti i modi per raggiungere il pareggio di bilancio».

Paolo Righetti, presidente del Bellinzona. © CdT/Archivio

Il Bellinzona, per certi versi, veniva da un periodo disgraziato già prima della crisi.

«È vero, penso ai lavori di ristrutturazione del Comunale e al fatto che all’andata abbiamo disputato quasi tutte le partite in trasferta. E quelle poche sfide disputate in casa le abbiamo giocate in novembre, incassando dunque pochi spiccioli rispetto al solito. Sì, a livello di ricavi le cose non andavano benissimo già prima».

Come società avete fatto ricorso ai vari aiuti offerti?

«Lo abbiamo fatto. In particolare, stiamo cercando di capire come verranno elargiti i 50 milioni di franchi che il Consiglio federale ha previsto per lo sport non professionistico. Ad oggi sono un’incognita, nel senso che non sappiamo quanto riceveremo e quando. Di sicuro, la cifra non è altissima se consideriamo che vale per tutte le discipline. Lo sport, però, ha una sua importanza e deve essere salvaguardato. Penso in particolare ai nostri settori giovanili».

Quanto è difficile organizzare la nuova stagione?

«Parecchio. La crisi economica toccherà tutti, è evidente. Anche il Bellinzona e i suoi sponsor. Ringraziamo sentitamente i nostri partner per l’aiuto e per la vicinanza, ma comprensibilmente qualcuno rivedrà al ribasso l’impegno per la prossima stagione. Di conseguenza, anche noi dovremo ridimensionarci e prevedere un budget ridotto. E poi, ripeto, al momento non sappiamo quando torneremo a giocare una partita vera. Mi auguro di essere smentito, ma temo che prima di gennaio non ci sarà calcio. Non in Promotion League».

Il Bellinzona, considerando anche un Pablo Bentancur sempre più defilato, riuscirà ad arrivare a gennaio?

«Il problema è chiudere questa stagione, che al momento rappresenta un costo. Poi, riguardo alla prossima, è vero che non avremmo ricavi all’inizio ma allo stesso tempo non avremmo grosse spese. Mi spaventa, semmai, la mancanza di partite. Il Bellinzona vive di partite e ha bisogno dei suoi tifosi. Non a caso, sul nostro sito e sui vari profili social ci siamo attivati proponendo degli amarcord e degli articoli. Vogliamo far sentire la nostra presenza. L’ACB ha già avuto dei momenti difficili in passato. Adesso tocca a me e agli altri membri di comitato superare questi mesi. Non molleremo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata