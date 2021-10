Paolo Tramezzani al Sion: atto III. Per la terza volta, infatti, il tecnico italiano è stato scelto per guidare la compagine vallesana. Tramezzani, che ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2023, succede a Marco Walker e terrà il primo allenamento nella giornata di lunedì.

Il tecnico 51.enne aveva già diretto la formazione del presidente Constantin tra giugno e ottobre 2017 e nell’agosto del 2020. Arrivato in vallese dopo il lockdown, Tramezzani aveva condotto il Sion alla salvezza in Super League. Dopo aver lasciato la Svizzera, l’allenatore italiano si era seduto sulle panchine dell’Hadjuk Spalato in Croazia e dell’Al-Faisaly Harmah in Arabaia Saudita.