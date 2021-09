È bastata una rete all’Aarau per battere il FC Paradiso e approdare agli ottavi di finale di Coppa svizzera. Al campo Pian Scairolo i ticinesi di Prima Lega sono riusciti a mettere in difficoltà gli argoviesi. Infatti, la rete decisiva di Kevin Spadanuda è caduta solo a sei minuti dal fischio finale. Gli uomini di Fernando Cocimano non hanno avuto nessun timore reverenziale nei confronti della formazione che attualmente occupa il quarto posto del campionato di Challenge League ed avrebbero meritato maggior fortuna.

In questa giornata di partite di Coppa, la grossa sorpresa viene dalle parti de La Pontaise. Lo Stade Losanna-Ouchy ha estromesso il Sion, seccamente battuto per 4-0. Molto determinati i vodesi hanno testardamente giocato le loro opportunità e dominato l’avversario sia nel gioco sia nella voglia sia nelle idee. Dal canto loro, i vallesani non si sono mai mostrati pericolosi e, anzi, sono apparsi senz’anima. Per lo Stade Losanna hanno segnato Chadel al 13’, Hadji al 36’, Ajdini al 49’ e Bayard all’89’. E senza le parate di Fayulu il conto avrebbe potuto essere più salato.