Quarta uscita prestagionale per il Lugano di Abel Braga. L’amichevole contro il Winterthur, disputata a Cornaredo sotto una pioggia battente, si è conclusa a reti inviolate. Curioso il fatto che si è giocato su tre tempi, i primi due di 30 minuti, il terzo di 45 minuti. In campo si è visto anche il neoacquisto Demba Ba, però non ancora al meglio della forma.