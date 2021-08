(aggiornato alle 23.03) Leo Messi ha completato con successo le visite mediche all’Ospedale Americano di Parigi. Si tratta ora di definire gli ultimi dettagli burocratici e, soprattutto, di firmare il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain. E domani mattina, alle 11.00, è prevista la presentazione del fuoriclasse argentino al Parco dei Principi. I tifosi parigini, come era prevedibile, erano già in ebollizione per l’arrivo della «Pulce» al Paris-Saint-Germain. Dopo gli annunci legati al trasferimento del campione da Barcellona a Parigi, diversi supporter si erano piazzati all’uscita dell’aeroporto Le Bourget, alle porte di Parigi, oppure dinanzi allo stadio del Parc des Princes per accogliere la superstar del pallone.

Messi e famiglia erano giunti a metà giornata al Terminal Corporativa dell’aeroporto El Prat, lo storico scalo di Barcellona, a sud della metropoli catalana, per imbarcarsi a bordo di un volo per Parigi, che da Barcellona si raggiunge in meno di due ore. L’attaccante, secondo la prassi, era atteso nella Ville Lumière per le visite mediche e per la firma del contratto che lo legherà alla squadra guidata dal connazionale Pochettino per le prossime due stagioni, con opzione per una terza. Un bel sorriso e una maglietta bianca con la scritta «Ici c’est Paris». Così Messi ha dato il primo saluto ai suoi nuovi tifosi dall’areoporto Le Bourget, dov’è atterrato nel primo pomeriggio. Nella notte tra lunedì e oggi il Barcellona aveva presentato a Lionel «un’ultima offerta» nel tentativo di trattenerlo. Così aveva scritto il media catalano Betevé, ripreso dai quotidiani sportivi spagnoli: «L’argentino e il club hanno trattato fino all’alba un’offerta arrivata dopo gli addii».