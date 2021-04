Il Paris Saint Germain e il Chelsea sono le prime due semifinaliste di Champions League. I francesi restano in corsa nonostante la sconfitta per 0-1 con il Bayern Monaco a Parigi. A regalare il pass-qualificazione è stata la vittoria per 3-2 nella partita di andata. Ora il PSG sfiderà la vincente di Manchester City - Borussia Dortmund. Pur battuta per 1-0 dal Porto in campo neutro a Siviglia, la formazione inglese si era imposta nel match di andata 2-0, risultato che regala ai londinesi la qualificazione. Il Chelsea affronterà la vincente di Real - Liverpool.