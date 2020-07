Al Bellinzona arriva Patrick Rossini. Lo ha comunicato la stessa società sul suo sito. Rossini, classe ‘88, dopo una brillante carriera torna al Comunale di Bellinzona. Il giocatore ha collezionato 250 presenze in Challenge League, 20 presenze in Super League ed altrettante in Promotion League. È stato il miglior marcatore della Promotion League 2012/13 con 27 reti in 30 presenze così come per la stagione successiva in Challenge League con 22 reti in 34 presenze (entrambe vestendo la maglia dello Sciaffusa). Oltre che nello Sciaffusa Rossini ha militato nel Locarno, nello Zurigo, nel Lugano, nell’Aarau e nel Chiasso.