L’attaccante ticinese, dopo l’accordo con la dirigenza roasoblu ha trovato un accordo con l’Aarau per rescindere anticipatamente il proprio contratto in scadenza il prossimo mese di giugno e da questo pomeriggio sarà al Riva IV a disposizione di mister Alessandro Lupi.

Un rinforzo di qualità importantissimo per il Chiasso che ora ha le carte in regola per centrare la salvezza.