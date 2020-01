L’indiscrezione del blog «Il mio Chiasso» ha trovato conferme: sì, il club rossoblù è vicino all’attaccante ticinese Patrick Rossini, 31 anni, dal luglio 2016 in forza all’Aarau in Challenge League. La dirigenza momò, insomma, vuole piazzare il grande colpo e rassicurare la piazza: l’obiettivo, al Riva IV, si chiama salvezza e per questo a mister Lupi verranno dati dei rinforzi di peso. Il giocatore al momento si trova a Belek, in Turchia, assieme all’Aarau per il ritiro invernale. Di più, oggi ha segnato in amichevole (1-1) contro l’Osnabrück, società della 2. Bundesliga tedesca. Tradotto: il ragazzo è in forma e vuole assolutamente spazio.