Terzo calciatore positivo alla Juventus. Si tratta di Paulo Dybala che, informa il club bianconero, "sta bene ed è asintomatico" L'argentino è in isolamento volontario domiciliare da mercoledì 11 marzo e continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime.

"Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni", ha scritto Dybala sul suo profilo Instagram.

Con il numero dieci ha contratto il virus anche la fidanzata, Oriana Sabatini. "Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!", scrive sui social l'argentino bianconero.

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del Milan la società rossonera informa la positività al coronavirus di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e del figlio Daniel, tesserato della Primavera in forza alla prima squadra. Sono i primi due positivi al COVID-19 del Milan.

Paolo e Daniel Maldini sono risultati positivi al test effettuato nei giorni scorsi. Asintomatici, stanno proseguendo quella che di fatto era già l’isolamento obbligato da due settimane in casa. Le condizioni sono tenute sotto controllo ed entrambi non presentano problemi in questo momento.