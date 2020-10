«Mi sento bene e in salute. Forza Juve». Lo scrive su Instagram l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo che ieri è risultato ancora positivo al coronavirus. Il fuoriclasse portoghese non potrà quindi giocare il big match di stasera all’Allianz Stadium contro il Barcellona. CR7 non nasconde la rabbia e nei commenti si lascia sfuggire un: «PCR is bullshit» (traducibile con «Il tampone è una stronzata»). Molti suoi sostenitori gli hanno dato ragione, ma non sono mancate le polemiche: «Che caduta di stile, tu dovresti dare l’esempio». Dopo le critiche Cristiano Ronaldo ha rimosso il commento.