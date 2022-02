«Potrebbero arrivare dai tre ai sei giocatori». Così Georg Heitz si esprimeva a inizio dicembre, caricando di aspettative il mercato invernale del Lugano. Il membro del CdA del club è stato di parola. Anche se, a poche ore dalla chiusura dei trasferimenti, rimane un retrogusto amaro. Non tanto per il mancato botto finale. Quanto per i futuri addii di Olivier Custodio e Numa Lavanchy. Ahia. Già, le trattative con i due pilastri bianconeri - purtroppo - non hanno sorriso alla società. Che la sua offerta, per rinnovare di tre stagioni entrambi i contratti, l’aveva presentata già diverse settimane fa. Nonostante il «grande rispetto reciproco», per dirla con la nota ufficiale giunta in serata, la tanto attesa firma non è però arrivata. E così, a giugno, le rispettive strade si separeranno. «Peccato,...