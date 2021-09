Pelé torna in ospedale. «O’Rey» solo tre giorni fa aveva dato la notizia delle sue dimissioni dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove si era sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un sospetto tumore al colon. La leggenda del calcio oggi è stata nuovamente ricoverata in terapia intensiva. Secondo «Espn Brasil», Pelé sarebbe in ospedale «in via precauzionale», a causa di un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute. La stampa brasiliana fa sapere che l’ex fuoriclasse «sta bene» e non è in pericolo di vita.