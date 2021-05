Il Lugano scende in campo per l’onore. Per dimostrare, dopo quattro sconfitte consecutive senza un misero gol, di essere ancora una squadra viva. Il Sion si gioca invece la sopravvivenza in Super League, disperato com’è all’ultimo posto. A differenza dei bianconeri, i vallesani sono però reduci da un periodo piuttosto positivo, alla costante rincorsa di Vaduz e San Gallo.