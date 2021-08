Anacronistiche. Noiose. Inutili. Le amichevoli internazionali, da diversi anni, sono - come dire - poco apprezzate. Non a caso l’UEFA ha plasmato la Nations League, occupando più date possibili con partite di un certo livello e interesse. Per Murat Yakin, al contrario, il test di mercoledì sera contro la Grecia rappresenta una benedizione. Nominato il 9 agosto scorso, il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha accettato di prendere parte a una corsa contro il tempo, il cui traguardo - l’accesso per direttissima ai Mondiali del 2022 - appare tutto fuorché scontato. Il tecnico di Basilea, in ogni caso, sperava in un avvio di percorso meno accidentato. Molto meno accidentato. Oggi pomeriggio, poco prima della conferenza stampa che ha lanciato il match del St. Jakob, il terreno sotto i piedi di Yakin è addirittura franato. Per la sfida con gli ellenici e soprattutto le successive gare di qualificazione contro Italia (domenica) e Irlanda del Nord (mercoledì), la Svizzera dovrà fare a meno di ben quattro pedine. E di queste, tre erano state protagoniste degli ultimi, esaltanti Europei. Parliamo di Xherdan Shaqiri, Breel Embolo e Mario Gavranovic. Ahia. Di colpo l’attacco elvetico ha perso parecchia sostanza. Pure Loris Benito ha lasciato anzitempo il ritiro renano. Yakin è corso ai ripari come ha potuto. Convocando Dan Ndoye.

Defezioni attese e imprevisti

«In realtà mi ero preparato ai forfait di Shaqiri ed Embolo» ha tenuto a precisare il tecnico. «Mandarli in campo nelle tre partite in programma non avrebbe avuto alcun senso. Anzi, sarebbe stato unicamente un grosso rischio». Fresco di trasferimento al Lione, «XS» è a corto di preparazione. «E non ha svolto alcun allenamento in modo intensivo» ha aggiunto Yakin. Embolo non si è invece ancora ripreso dall’infortunio rimediato contro la Spagna, nei quarti di finale di Euro 2020. «Avrei per contro fatto volentieri a meno dello sfortunato infortunio di Gavranovic» ha ammesso il ct. Il bomber luganese ha accusato un fastidio al tendine durante la seduta di lunedì. Mentre Benito soffre di un problema alla coscia sinistra. Una beffa (o una curiosa coincidenza), dopo essere stato scaricato dal Bordeaux. A Yakin - che aveva altresì dovuto rinunciare a Mbabu e chiamare Garcia - restano così a disposizione 24 giocatori.

«Purtroppo solo sei cambi»

Perciò, dicevamo, l’amichevole con la Grecia rappresenta una benedizione. «Il fatto di poter eseguire solo sei cambi, comunque, m’infastidisce» ha sottolineato l’ex tecnico dello Sciaffusa. Che sì, avrebbe voluto sperimentare e concedere più spazio e minuti possibili ai propri uomini. L’idea, già annunciata, è di schierare una difesa a quattro e non più a tre come sotto la guida di Vladimir Petkovic. «Ma i miei giocatori sono sufficientemente intelligenti per comportarsi in modo flessibile quando si attacca o si difende» ha indicato Yakin, parlando di «atteggiamento proattivo e non passivo». Il nodo da sciogliere, ad ogni modo, è quello offensivo. Haris Seferovic è a sua volta reduce da un malanno muscolare che lo ha costretto a tre settimane di stop. Il numero uno dell’attacco rossocrociato è tornato a disputare alcuni minuti con il Benfica - gli ultimi quindici nella sfida di campionato con il Tondela - solo domenica. Che possa reggere la partitissima di domenica contro l’Italia, insomma, è tutto da vedere.

La grande chance di Zeqiri?

Passato dal Brighton all’Augsburg proprio nelle scorse ore, Andi Zeqiri potrebbe così diventare l’ancora a cui aggrapparsi. È verosimile che il 22.enne vesta una maglia da titolare già domani sera al cospetto del Grecia. Resta però da capire chi - in assenza di Shaqiri - giostrerà alle sue spalle. Steffen e Vargas, solitamente impiegati ai lati, scalpitano. Chi scalpitava ma non è stato considerato dall’allenatore della Nazionale, sono per contro Michael Frey e Josip Drmic. Ecco, appunto. Perché, a fronte di un inizio di stagione positivo, Yakin non ha voluto concedere loro una chance? «Abbiamo voluto considerare alcuni giovani profili che erano già stati integrati con la prima squadra» ha osservato il ct, riferendosi a Zeqiri e Ndoye. «Detto ciò - ha concluso - sia Frey sia Drimic hanno dimostrato di saper trovare la via del gol nei rispettivi campionati. In questo modo, e se come credo sapranno confermarsi, si sono messi in una posizione interessante».

©CdT.ch - Riproduzione riservata