Il tempo degli esperimenti è già finito. È solo la seconda giornata della Nations League, ma al St. Jakob la Svizzera non ha praticamente diritto all’errore. Battuta dall’Ucraina all’esordio, la squadra di Vladimir Petkovic se la deve però vedere con un ottomila. Una corazzata, la Germania, che per DNA e nomi sul foglio partita parte con i favori del pronostico. Scottatosi a Leopoli, il ct della «Nati» rivede in parte la formazione per provare a sorprendere la Mannschaft. Cambiano entrambi gli esterni, con Benito e Widmer al posto degli insufficienti Zuber e Mbabu. Rispetto alla sconfitta di giovedì sera una novità interessa pure il reparto offensivo, dove Steffen - positivo da subentrato contro gli ucraini - sostituisce l’evanescente Vargas. Per il resto nel cuore del campo viene confermato Sow, accanto a capitan Xhaka, mentre l’ariete rossocrociato resta Seferovic. Da parte sua la Germania, acciuffata all’ultimo respiro dalla Spagna al debutto, schiera le sue stelle Kroos, Sané, Draxler e Werner.