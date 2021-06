Dalla lettera aperta alla popolazione - via un settimanale - alle dichiarazioni ufficiali pre-partita. Vladimir Petkovic è tornato a parlare dopo la nottataccia dell’Olimpico. Domani c’è la Turchia e, in novanta minuti più recuperi, l’ancora di salvezza di un Europeo sin qui deludente. A Baku sarà battaglia. E dai rossocrociati, va da sé, è attesa una reazione. Il Galles ci ha dato un dispiacere, l’Italia uno sberlone in pieno volto, ridimensionandoci. Dietro l’ultima curva del gruppo A, però, potrebbe spuntare una nuova alba. «Abbiamo sofferto abbastanza» ha ammesso il commissario tecnico, facendo particolare riferimento al 3-0 subito dagli Azzurri. «Abbiamo affrontato una squadra molto forte. Ma il passato, in ogni caso, non può più essere influenzato. Ora dobbiamo concentrarci sul presente e l’unica cosa importante. Vincere contro la Turchia. È una partita decisiva. Altre occasioni non ci saranno concesse. O torneremo a Roma o a casa». Sulla formazione da mandare in campo per invertire la rotta, «Vlado» non si è sbilanciato: «Tutti sono a disposizione. E, onestamente, non deve importare chi partirà dal primo minuto. Gli undici e più giocatori che saranno chiamati in causa dovranno dare il massimo per regalare una grande gioia a tutta la Svizzera. Dovremo fare i conti con 30.000 tifosi turchi; trasformiamolo in uno stimolo ulteriore».