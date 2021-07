Petkovic al Bordeaux: è fatta

Manca solo l’ufficialità dell’ASF. Ma l’addio al commissario tecnico della Nazionale Vladimir Petkovic è oramai certo. Sia il Blick sia l’Equipe lo confermano. Tra il Bordeaux, nuovo datore di lavoro di «Vlado», e la Federcalcio elvetica è stato trovato un accordo. Si parla di circa 2 milioni di euro. Per sciogliere anzitempo un contratto che sarebbe scaduto a dicembre 2022. Petkovic ha quindi deciso di lasciare la Svizzera dopo un Europeo esaltante, chiuso allo stadio dei quarti di finale. Il 57.enne guiderà i Girondins per i prossimi tre anni, abbracciando così la Ligue 1 dopo 7 anni da selezionatore. L’ASF è invece chiamata a individuare e nominare in tempi strettissimi il suo sostituto. A inizio settembre è infatti previsto il prossimo raduno dei rossocrociati.