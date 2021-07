Vladimir Petkovic allenerà il Bordeaux? Svizzera addio, quindi? L’indiscrezione dell’Equipe, va da sé, è arrivata anche in Svizzera. Cosa c’è di vero? E ancora: chi sarà, se caso, il sostituto di «Vlado»? Tante domande, poche (per ora) risposte da parte dell’Associazione svizzera di football. La nostra Federcalcio, tramite un comunicato, ha provato comunque a fare chiarezza: «Domenica pomeriggio – si legge nella nota – il direttore sportivo del Girondins Bordeaux ha contattato il direttore delle nostre squadre nazionali Pierluigi Tami esprimendo il suo interesse per il nostro allenatore». Petkovic, appunto. «Attualmente sono in corso colloqui tra le parti coinvolte. Vladimir Petkovic ha un contratto che sarà automaticamente prolungato fino a fine 2022 in caso di qualificazione per i Mondiali. L‘ASF al momento non rilascia ulteriori dichiarazioni».