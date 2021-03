La squadra nazionale maschile darà il via ad un anno internazionale ricco di impegni giovedì 25 marzo 2021, in occasione della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2022 contro la Bulgaria a Sofia. Per il ritiro, durante il quale la Svizzera affronterà anche la Lituania (domenica 28 marzo, ore 20.45) e la Finlandia (mercoledì 31 marzo, ore 20.45, come contro la Lituania a San Gallo), Vladimir Petkovic ha convocato 23 giocatori. Petkovic non vede l’ora d’iniziare la stagione caratterizzata da ben otto partite di qualificazione e ovviamente dall’Europeo. «Ci aspetta un grande anno di calcio e non vediamo l’ora di iniziarlo. Speriamo che i tifosi possano presto tornare allo stadio. Loro e le emozioni che apportano ad una partita ci mancano molto».

Dei 23 giocatori convocati da Petkovic per le prime due partite delle qualificazioni ai Mondiali e per la partita internazionale contro la Finlandia, 20 facevano già parte della squadra in occasione del ritiro dello scorso novembre. Il centrocampista Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), non più in Nazionale dalla partita contro Gibilterra nel novembre 2019, torna a fare parte della rosa. Inoltre, rientrano anche il portiere Jonas Omlin (Montpellier) e il difensore Kevin Mbabu (Wolfsburg). Fabian Schär e Renato Steffen sono invece tra gli infortunati e di conseguenza non figurano tra i convocati. L'obiettivo del selezionatore rossocrociato per le prime due partite in Bulgaria e contro la Lituania è chiaro. «Vogliamo iniziare questa campagna di qualificazione ai Mondiali con risultati positivi. Una vittoria al debutto può avere un impatto positivo sul resto della campagna e spianare la strada. Vogliamo vincere, ma sicuramente entreremo in campo con il necessario rispetto per entrambe le squadre avversarie».