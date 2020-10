Perdere per un errore, un singolo errore, fa male. Lo ribadisce, ai microfoni della RSI, Vladimir Petkovic: «Sì, sicuramente fa male» afferma il commissario tecnico della Svizzera. «Perdere fa sempre male. Affrontavamo una squadra forte, la Spagna, ma abbiamo giocato quasi alla pari. Soprattutto nel secondo tempo. Avremmo meritato qualcosa in più e, appunto, alla fine il risultato è stato deciso da quell’errore. Prima, ci eravamo creati un’occasione nitidissima per passare in vantaggio. Un’occasione che gli iberici non sono riusciti a procurarsi per tutto il match».

Che fare, adesso? «Analizzeremo gli errori» risponde il selezionatore. «Possiamo migliorare, questo è certo. Ad ogni modo, ho visto una buona Svizzera. Complimenti ai miei ragazzi per come hanno giocato. Non dobbiamo dimenticarci, dicevo, che ci troviamo in un girone con Germania e Spagna. Realmente, non è questo il nostro livello. Ma abbiamo sempre tenuto testa a queste formazioni».

Pur senza creare chissà cosa, nella ripresa la Svizzera ha lasciato da parte la timidezza per un atteggiamento più propositivo. «A metà tempo ho chiesto alla squadra di giocare 15-20 metri più avanti, di anticipare e aggredire. La strada, nel nostro girone, adesso è più complicata. Lo sapevamo, però. L’importante è mantenere il posto in Lega A, possiamo farlo. Al di là degli impegni ravvicinati, sono convinto che la Svizzera martedì in Germania sarà più concreta».

Sul fronte opposto, Luis Enrique afferma: «È stata una partita difficile per entrambe le squadre, noi abbiamo disputato un primo tempo fatto di pressing e qualità. Sapevamo che la Svizzera è forte. Sono soddisfatto della prestazione».

