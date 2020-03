«Grazie a tutti coloro che combattono quotidianamente in prima linea negli ospedali nella cura dei malati, grazie a tutti coloro che vanno al lavoro ogni giorno e rischiano per tutti noi affinché la nostra vita possa andare avanti! Combattiamo tutti insieme, in Svizzera e in tutto il mondo. Rimanete in salute, rimanete a casa, insieme nella lotta contro il virus!». È con queste parole che l’allenatore della nazionale svizzera di calcio Vladimir Petkovic ha voluto mandare oggi un messaggio a tutta la popolazione, nelle tre lingue nazionali, dalla pagina Facebook dell’ASF.