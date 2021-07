Non ha nulla di clamoroso, la scelta di Vladimir Petkovic. Certo, può sorprendere la probabile destinazione: il discreto e sino a ieri pericolante Bordeaux. Ma il movente che ha smosso l’allenatore, spingendolo – salvo clamorosi dietrofront - a chiudere anzitempo l’avventura in rossocrociato, beh, non provoca sbigottimento. Accarezzato il paradiso con un dito insieme alla Nazionale, «Vlado» ha compreso che i quarti di finale di Euro 2020 assomigliano tanto a un tappeto rosso. Infine srotolato ai suoi piedi e pronto a essere percorso a testa alta, i flash dei fotografi e le penne addomesticate dei giornalisti da un lato, gli applausi dei tifosi dall’altro. «Per l’uscita destinata agli eroi, prego da questa parte». Logico - al netto dei fumogeni lanciati a caldo, di rientro all’aeroporto di Kloten...