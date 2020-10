È tornato il pubblico. E pazienza se sugli spalti cori, bandiere e applausi erano quasi esclusivamente per la Croazia. La Svizzera ha riabbracciato una certa normalità. Come normale, in fondo, è perdere contro le migliori nazionali del mondo. Soprattutto se, trattandosi di un’amichevole, di mezzo c’erano esperimenti, prove, tentativi, abbozzi di un futuro. Del ranking in picchiata e del fatto che, forse, al sorteggio per le qualificazioni a Qatar 2022 i rossocrociati non saranno teste di serie se ne riparlerà più avanti, se caso. Vladimir Petkovic può essere soddisfatto a metà. Nel primo tempo si è vista una squadra vera, viva, audace anche. Tant’è che è passata in vantaggio, grazie ad un Supermario Gavranovic extra lusso, bravissimo a sfruttare un assist al bacio di Xhaka. Poi, però, ha purtroppo...