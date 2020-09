Vladimir Petkovic non si scompone. Anzi, rilancia nonostante la sconfitta. «Invero avremmo potuto anche vincere» dichiara il ct al termine della gara. Perché, dunque, è andata diversamente? «È mancata concretezza, freschezza anche. E poi i nostri avversari erano un po’ più avanti fisicamente». «Vlado» snocciola i lati positivi e quelli meno buoni della sfida. «Il nostro primo tempo è stato eccezionale. Lo ripeto: avremmo meritato di più. Il possesso palla è stato importante. Peccato però per l’assenza di lucidità negli ultimi 16 metri e per l’imperizia nei cross». Il fisico, si diceva, ha fatto il resto. «Fino al 95’ ci abbiamo creduto, anche se è vero che la benzina era praticamente finita» ammette Petkovic. Per poi soffermarsi sui singoli. «Zuber? Mi aspettavo qualcosa di più, sì. Con Steffen ho ottenuto maggiore calma e precisione». Germania e Spagna si sono lasciate sull’1-1, e così i rossocrociati sono già costretti a rincorrere. «Calma - rileva il ct -, siamo solo alla prima partita. Continuiamo a credere nel nostro lavoro. Semplicemente dovremo essere più furbi». Soddisfatto, va da sé, Andriy Shevchenko: «È stata una partita aperta, ma la mia squadra si è costruita le occasioni più nitide» il commento del tecnico ucraino.