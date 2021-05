Non sarà una passeggiata. D’altronde, proprio per questo motivo l’ASF ha scelto gli Stati Uniti per preparare l’esordio europeo. Domani sera, al kybunpark di San Gallo, sarà insomma partita vera o quasi per la Nazionale. E a chiarirlo è proprio il suo ct, Vladimir Petkovic: «Vogliamo disputare una buona gara. E quando dico questo, intendo un livello di gioco elevato lungo tutti i 90 minuti. Sì, anche se non siamo ancora al 100% delle nostre forze e capacità. Poi, ci mancherebbe, sarà altresì importante non rischiare inutili infortuni». A riprova del valore edl primo dei due test pre-Euro 2020, «Vlado» comunque aggiunge: «Non farò molti test. Dobbiamo già guardare al match iniziale dell’Europeo, il 12 giugno contro il Galles. In questo senso la sfida contro gli Stati Uniti dovrà fungere da banco di bravo. Le caratteristiche degli americani sono infatti simili a quelle del Galles». Insomma, poco importa se con una vittoria la Svizzera abbellirà ulteriormente le statistiche dell’era Petkovic. Centrare il successo, significherebbe registrare la seconda serie più lunga di vittorie sotto l’attuale commissario tecnico. Se il record di dieci successi, firmato tra il settembre del 2016 e l’ottobre del 2017, appare irraggiungibile, avere la meglio con gli USA porterebbe a quota quattro le vittorie filate: dopo Bulgaria, Lituania e Finlandia. Dicevamo degli eventuali esperimenti. Per quanto concerne l’undici elvetico da mandare in campo, Vlado potrebbe optare le per seguenti scelte: Sommer tra i pali, Elvedi, Schär e Akanji dietro, Rodriguez e Mbabu sulle corsie laterali, Xhaka e Freuler a centrocampo, mentre il terzetto d’attacco dovrebbe essere composto da Embolo, Shaqiri e Seferovic.