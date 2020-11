Poteva essere la serata giusta. Nonostante il contesto a dir poco grigio e la posta in gioco di fatto assente. E invece no, il 2020 della Nazionale resta maledetto. Niente vittoria, anche al sesto tentativo. In Belgio, al contrario, è arrivata una sconfitta che fa poco onore ai rossocrociati. Il 2-1 rimediato nel silenzio di Leuven non porta infatti la firma della squadra che comanda il ranking FIFA. Ma quello di una selezione infarcita di rincalzi, senza i vari Lukaku, Courtois e De Bruyne lasciati addirittura a riposo dal ct Martinez. Quanto basta, soprattutto se - una volta di più - l’avversario commette errori gravi. Sia in fase offensiva, sia difensivamente.

Prima si sbaglia, poi si paga

Certo, anche la Svizzera non è scesa in campo con la sua formazione tipo. Paradossalmente, però, ha convinto...