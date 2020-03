Pier Tami, responsabile delle squadre nazionali per l’ASF, intervistato via Skype alla Domenica sportiva della RSI è stato molto chiaro: «Penso che gli Europei possiamo anche toglierceli dalla testa. Adesso stiamo giocando una partita e una soltanto. Tutto il resto deve essere posticipato. E nemmeno bisogna pensarci». Stando ad informazioni del canale tedesco ZDF, l’UEFA domani dovrebbe raccomandare un rinvio dell’Euro, previsto dal 12 giugno al 12 luglio, al 2021. Se lo facesse la FIFA dovrebbe spostare il suo nuovo campionato del mondo per club. Una seconda soluzione potrebbe essere l’organizzazione dell’evento alla fine dell’autunno o all’inizio dell’inverno di quest’anno.