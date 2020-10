Giuseppe Manfreda, per tutti Pino, oggi ha 51 anni, una famiglia e un lavoro come assicuratore. C’è stato un tempo, lontano ma nemmeno troppo, in cui la sua vita ruotava attorno al calcio. Al Lugano in particolare, ma anche al Sion con cui vinse un titolo, il primo per i vallesani, nel 1992.

Domanda secca per iniziare: il calcio, quel calcio, le manca o no?

«Mi manca, è chiaro. Non puoi dimenticare certe emozioni. Come non puoi dimenticare la vita di spogliatoio. Avendo una famiglia, però, le priorità sono cambiate. Inoltre sono impegnato con il mio lavoro. Oramai sono sedici anni che faccio l’assicuratore».

È stato difficile dire basta e, poi, cambiare vita?

«Certo. Giochi per vent’anni, o quasi, ma all’improvviso ti si apre un vuoto. Sul curriculum cosa scrivo? È stato difficile, duro. Quando...