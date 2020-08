Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus: il prossimo centrocampista del Barcellona sta bene ed è in quarantena casalinga. Ne ha dato notizia il club blaugrana sui propri profili social, scrivendo che l’ex Juve è in buona salute e al momento si trova in isolamento. Nella giornata di sabato ha avuto qualche sintomo, poi l’esito del tampone ha confermato la positività. Nei prossimi quindici giorni non si unirà quindi ai nuovi compagni. Anche lui, come molti dei suoi colleghi, ha trascorso le vacanze estive in Sardegna.