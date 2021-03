Michel Platini deve nuovamente fare i conti con la giustizia svizzera. Il francese, già presidente dell’UEFA, ha testimoniato oggi e lo farà ancora mercoledì nell’ambito di un dossier concernente il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Platini è rimasto oltre sei ore nel Ministero pubblico della Confederazione a Berna. Il tre volte Pallone d’oro è stato interrogato dal procuratore Thomas Hildbrand, in merito ad un pagamento sospetto di 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011 quando affiancava l’ex presidente della FIFA, Sepp Blatter. L’ex-numéro 10 della nazionale francese è sospettato di truffa, cattiva gestione, abuso di fiducia e falsificazione di documenti, accuse che già gli erano state formalizzate nel novembre scorso e per le quali rischia fino a 5 anni di prigione. Anche Sepp Blatter avrebbe dovuto essere sentito dal procuratore per questa faccenda, ma è tuttora convalescente dopo essere stato ricoverato in ospedale in dicembre e in gennaio.