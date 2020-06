L’ex presidente dell’UEFA Michel Platini è passato da testimone a indagato per complicità nella cattiva gestione e appropriazione indebita nell’inchiesta elvetica su Sepp Blatter, che gli aveva versato due milioni di franchi senza traccia scritta. Secondo la France Presse, il procuratore Thomas Hilbrand lo ha comunicato all’ex giocatore della Juventus il 5 giugno. Stando all’indagine iniziata nel 2015, Blatter avrebbe versato la somma a Platini in vista di una sua rielezione alla testa della FIFA. Per la vicenda Platini aveva già subito una squalifica sportiva di otto anni, poi ridotta a 4 dal Tribunale arbitrale dello sport.