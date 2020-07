Non solo a Zurigo. Il coronavirus ha colpito anche a Neuchâtel. Un giocatore dello Xamax è risultato positivo al test del tampone. I neocastellani avevano deciso precauzionalmente di sottoporsi a una seconda tornata di esami, dopo che la prima aveva dato esito negativo per tutti i membri della squadra. Ora la doccia fredda. La società, che ha reso noto il risultato dei test, non ha rivelato l’identità del contagiato. Ha però precisato che lo stesso non è sceso in campo in occasione delle ultime due gare, contro Zurigo (martedì) e Thun (domenica). Bisognerà dunque capire in che modo agirà il medico cantonale neocastellano. Sarà quarantena per tutti o solo per il calciatore positivo? Il club attende chiarimenti in tal senso.