Un poeta cileno piuttosto in voga negli Anni Settanta, tanto da meritarsi un Nobel per la Letteratura, scriveva che «Nascere non basta: è per rinascere che siamo nati». Dopo il punto più basso mai vissuto dalla Nazionale italiana con la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, un uomo dalla sottovalutata dimensione spirituale come Roberto Mancini deve essersela appuntato da qualche parte questa celeberrima frase.

L’Europeo in corso ha visto celebrare un nuovo record da parte dell’ex numero 10, apparentandolo alla figura di Vittorio Pozzo, avendo i due, alla guida delle selezione azzurra, raggiunto le trenta partite consecutive senza sconfitte. Un record tra i tanti registrati dal Mancio in questa sua nuova vita da ct. Ma i numeri servono giusto agli storici e ai box dei giornali e...