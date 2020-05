Dopo la Germania tocca agli inglesi e agli italiani. Sì, anche la Premier League e la Serie A sono pronte a tornare in campo. Nel dettaglio la ripresa oltre Manica è stata fissata per mercoledì 17 giugno, quando si giocheranno le sfide Manchester City-Arsenal e Aston Villa-Sheffield United. L’accordo per la ripartenza - che andrà in scena esattamente 100 giorni dopo lo stop imposto dal coronavirus - è stato trovato tra i 20 club del campionato inglese e le emittenti che detengono i diritti tv del torneo. Proprio questi ultimi hanno avuto grande voce in capitolo, forti degli 850 milioni di euro che avrebbero potuto pretendere in caso di annullamento della stagione. I tifosi potranno così ammirare sugli schermi i 92 incontri ancora in calendario, previsti - ça va sans dire - a porte chiuse. Per quanto riguarda la Serie A, il verdetto è stato comunicato quest’oggi dal ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, al termine della riunione con le componenti del calcio italiano. Dopo un colloquio con il premier Giuseppe Conte, è arrivata la fumata bianca: «La Serie A riprenderà il 20 giugno», ma il calcio nella Penisola potrebbe addirittura ripartire già il 13 giugno, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan. Per la Serie B invece l’appuntamento è fissato al 26 giugno.