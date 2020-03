Un piano a dir poco assurdo, per cercare di salvare la stagione e sventare una perdita stimata in 1,4 miliardi di franchi, tra diritti tv, sponsor e botteghini. È quello al vaglio dei vertici della Premier League, sospesa fino al 30 aprile e alla ricerca di una via di fuga in un periodo di incertezza generale. Sport compreso. A svelare la strategia folle per il prosieguo del massimo campionato inglese è stato «The Indipendent».

Nel dettaglio si sta lavorando per chiudere il torneo in giugno e luglio. Non però nell’intero Paese, ma in due distinte regioni: quella di Londra e quella delle Midlands. E qui i match verrebbero giocati esclusivamente a porte chiuse. Bene. Ai limiti dell’irrazionale è tuttavia lo scenario legato ai diretti interessati: club e giocatori. Sì perché secondo la formula allo studio le squadre si vedrebbero costrette a raggiungere dei campi base isolati, con staff e calciatori confinati in determinati hotel. Un destino, questo, che interesserebbe anche arbitri e operatori tv. Al fine di ridurre il rischio di contagio da coronavirus, tutti sarebbero inoltre sottoposti a test preventivi e una volta terminati gli incontri vivrebbero né più né meno delle quarantene.

Con la soluzione in questione si vorrebbero accontentare in particolare le emittenti che detengono i diritti tv della Premier League. La fine del campionato si trasformerebbe infatti in un super evento tv, con partite ogni giorno, diffuse integralmente, un po’ come in occasione di una Coppa del mondo. Un modo, questo, anche per ridare morale alla popolazione isolata a casa.

