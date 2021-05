Davanti ai 21.000 spettatori ammessi a Wembley, il Leicester ha alzato sabato la prima Coppa d’Inghilterra della sua storia. I Foxes hanno battuto in finale il Chelsea per 1-0, grazie al magnifico gol di Youri Tielmans al 63’.

Questa sconfitta suona come un’inversione di rotta per il Chelsea di Thomas Tuchel, a cui il pareggio è stato rifiutato dal VAR a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari. I Blues hanno due settimane di tempo per ritrovare il morale prima della finale di Champions League a Porto contro il Manchester City.