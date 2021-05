«Angelo Renzetti comunica di aver trovato un accordo». Otto parole. Che in passato avevano alimentato tante speculazioni, qualche racconto infondato e altrettante promesse mai mantenute. Vederlo scritto nero su bianco, su una nota ufficiale della società, ha rappresentato un piccolo terremoto. In parte atteso, certo. Ma sino ad oggi esorcizzato alla luce delle narrazioni precedenti. E invece no: a questo giro il FC Lugano è davvero a un passo dal svoltare. Tradotto: a cambiare proprietario, dopo 11 anni sotto il segno del presidentissimo Renzetti. Che ci fosse un accordo di massima per la cessione del 60% del pacchetto azionario - quelle detenuto dall’attuale patron bianconero - era cosa nota. Come pure si sapeva del dossier in mano alla commissione licenze della Swiss Football League, chiamata a dare il suo benestare in caso modifiche rilevanti nella struttura societaria di un club. Mancava, appunto, quell’elemento formale. Capace di convincere anche l’ultimo degli scettici. Come San Tommaso. Per dire: oggi Renzetti ha presentato i suoi potenziali successori anche al Municipio di Lugano. Un incontro sul mezzogiorno, di una ventina di minuti, ma carico di entusiasmo e buone intenzioni.

Un gruppo, più interessi

«L’accordo è soggetto al realizzarsi di determinate condizioni» rileva comunque il messaggio giunto Cornaredo. «La gestione sportiva passerà però di controllo già al momento dell’approvazione definitiva da parte della SFL». Osservazioni, queste, che meritano precisazioni. Perché tutti vogliono capire se il passaggio obbligato in seno alla Lega nasconda ancora importanti insidie. Renzetti, da noi contattato, rassicura: «No, il capo dell’ufficio legale della SFL Marc Juillerat ci ha tranquillizzati in questo senso. Lunedì, al più tardi martedì, dovrebbe arrivare il via libera definitivo». Già, ma poi chi prenderà il controllo in casa Lugano, al fianco di Leonid Novoselskiy che manterrà l’attuale 40% delle quote? «Posso confermare che si tratta di un gruppo italo-brasiliano» indica sempre Renzetti. «Ieri erano in città per le ultime firme. Ricevuto l’okay della Lega, torneranno in Ticino per fornire tutti i dettagli sul proprio progetto sportivo e aziendale». Stando a nostre informazioni, la cordata non si installerà ad ogni modo in Svizzera solo per fare calcio. Gli investimenti e gli interessi nel nostro Paese, vanno insomma oltre allo sport. Si parla del ramo industriale. Tra le esperienze di una delle persone coinvolte, vi sarebbe però la gestione di una squadra della Serie D italiana.

La sfida cruciale dello stadio

Il socio di minoranza Novoselskiy, dicevamo, manterrà le sue posizioni. Di fatto, la presidenza del settore giovanile bianconero. In Municipio c’era anche lui. La grande novità, se vogliamo, è tuttavia un’altra. «Lo stesso accordo prevede che Angelo Renzetti continui a ricoprire la carica di presidente» si legge infatti nel comunicato bianconero. Un’indicazione non così chiara, nei tempi e nelle modalità. Che lo stesso Renzetti spiega quindi così: «La mia persona faciliterà la transizione dalla vecchia alla nuova proprietà. E se ci siamo esposti ora, è altresì alla luce della necessità di iniziare a collaborare operativamente. La preparazione della prima squadra è dietro l’angolo, si partirà il 18 giugno. E, in questo quadro, il mercato non si ferma e i contratti in scadenza da discutere sono diversi. Solo Mijat Maric ha praticamente rinnovato». Al netto della strategia sportiva, l’allungamento della presidenza Renzetti - almeno sino al termine del 2021 - è finalizzata a un altro progetto. Un progetto di vitale importanza. «In autunno, verosimilmente, si voterà sul Polo sportivo. E poter essere in prima linea su questo tema è fondamentale per tutte le parti interessate». Non a caso i fedeli Michele Campana (direttore generale) e Luca Baldo (segretario) garantiranno a loro volta la continuità aziendale. Permettendo agli ultimi arrivati d’inserirsi al meglio nel nuovo contesto. Resta aperto il capitolo dell’allenatore, con Maurizio Jacobacci - in scadenza - che sembra allontanarsi inesorabilmente da Lugano.

©CdT.ch - Riproduzione riservata