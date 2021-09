I primi 45 minuti si aprono con l’Atalanta decisa a sfruttare la spinta del pubblico casalingo, finalmente in grado di vedere la Champions League al Gewiss Stadium. Al 5’ Zapata si invola verso la porta di Von Ballmoos saltando di netto la difesa bernese, ma l’estremo difensore giallonero è attento e non si fa sorprendere. Il portiere rossocrociato capitola però al 17’, quando il capitano nerazzurro Toloi lo supera sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’arbitro tedesco Felix Brych, su segnalazione del VAR, annulla però la rete per fuorigioco. L’YB reagisce e al 28’ si costruisce la prima vera occasione da rete sull’asse Martins Pereira-Elia, con la conclusione di quest’ultimo che finisce a lato di poco. Al 32’ è il danese Maehle, subentrato all’infortunato Gosens all’11’, a tentare la conclusione verso Von Ballmoos. Il tiro finisce però fuori dallo specchio della porta. L’ultimo brivido del primo tempo, lungo la schiena dei gialloneri, è da registrare al 44’, quando sugli sviluppi di un corner Pessina controlla male un cross di Toloi a due passi dalla linea di porta. L’estremo difensore bernese para, facendo rientrare le due squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa vede l’Atalanta iniziare a spron battuto, spinta dal sostegno dei propri tifosi. Al 55’ Toloi tenta una conclusione dalla distanza, neutralizzata senza troppi problemi dal sempre attento Von Ballmoos. Undici minuti più tardi l’estremo difensore giallonero si supera, quando respinge una conclusione ravvicinata di Zappacosta, evitando il peggio. L’Atalanta, galvanizzata, continua però a spingere e al 68’ trova il modo di passare in vantaggio. Zapata sorprende Lauper sulla linea di fondocampo, mettendo al centro dell’area un pallone invitante sul quale si avventa il nazionale azzurro, che da due passi non sbaglia. David Wagner decide allora di attingere dalla propria panchina, inserendo forze fresche, ma la musica non cambia. Anzi, all’82’ è ancora l’Atalanta a rendersi pericolosa, sfiorando il raddoppio con un colpo di testa di Zapata, respinto da Von Ballmoos. Il 2-0 non arriva nemmeno all’89’, quando sull’ultima azione degna di nota del confronto Muriel trova sulla propria via ancora una volta l’estremo difensore degli ospiti. Il confronto si chiude dunque con una vittoria per 1-0 dei bergamaschi.